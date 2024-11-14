Eskişehir’de 25 yıla yaklaşan tecrübesiyle alışveriş merkezi sektörünün lider firmalarından ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark AVM, minik ziyaretçilerini dünya çapında çok sevilen bir karakter olan Baby Shark ile buluşturdu.

Eskişehir’in buluşma noktası Espark Alışveriş Merkezi, miniklerin kalplerini kazanan çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 11 Kasım’da başlayan etkinlik çerçevesinde; dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının sevgisini toplayan Baby Shark, Espark AVM’de tiyatro gösterisi halinde minik izleyicilerle bir araya geldi. Espark’ın tüm minik ziyaretçilerinin ücretsiz katıldığı etkinlikte, sevimli Baby Shark maskotlarının sahnede olduğu lisanslı tiyatro gösterileri gerçekleştirildi. İnteraktif gösterilerle Baby Shark karakterinin önderliğinde minikler, okyanusların ve denizlerin korunması gerekliliği ile daha güzel bir dünya için çevreye yönelik sorumluluk almanın önemi konusunda bilgilendirildi.

Eğlenceli anların da yaşandığı gösteriler, 4 yaş ve üzeri tüm miniklerin ücretsiz katılımına açık. Miniklerin şarkılar ve danslar eşliğinde hem eğlenip hem de öğrendiği etkinlik, 15 Kasım’da sona erecek. Saat 14.00, 16.00 ve 18.00’de 3 seans halinde sunulan Baby Shark gösterisi için kayıtlar, seanslardan yarım saat önce Espark AVM’nin -1’inci katında bulunan etkinlik alanında yapılıyor.