Düzce Belediyesi, şehrin imarı ve estetiği noktasında bir çok çalışmayı farklı noktalarda eş zamanlı sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, D-655 Karayolu ve Körpeşler Kavşağını çiçeklendirerek estetik bir görünüme kavuşmalarını sağladı.

Düzce Belediyesi, şehrin imarı ve estetiği noktasında bir çok çalışmayı farklı noktalarda eş zamanlı sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, D-655 Karayolu ve Körpeşler Kavşağını çiçeklendirerek estetik bir görünüme kavuşmalarını sağladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, refüj ve kavşak düzenleme çalışmalarını kesintisiz devam ettiriyor. Bu çerçevede D-655 Karayolu orta refüjün toprak tasfiyesini gerçekleştiren ekipler, yeşillendirme ve çiçek dikim çalışmasına başladı. Eş zamanlı olarak Körpeşler Mahallesine yapılan yeni kavşak çevresinde düzenleme çalışmalarını sürdüren ekipler, kavşağın ağaçlandırılmasına başladı. Çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak programıyla toprak tesviyesinin ardından yeşillendirme ve çiçeklendirme yapılması ile devam ettirilecek.