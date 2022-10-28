Adıyaman Barosuna kayıtlı milliyetçi ve vatansever avukatlar, bazı baroların deklarasyonuna imza atan Baro Başkanı Bilal Doğan’a tepki gösterdi.

Adıyaman Barosuna kayıtlı milliyetçi ve vatansever avukatlar, bazı baroların deklarasyonuna imza atan Baro Başkanı Bilal Doğan’a tepki gösterdi.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, Türk Silahlı Kuvvetlere attığı iftira sonrasında tutuklanarak cezaevine konulmasının ardından, bazı baro başkanları deklarasyon ve açıklamalarda bulundu. Deklarasyona imza atan baro başkanları arasında yer alan Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan’a avukatlardan bazıları tepki gösterdi.

Adıyaman Barosunda kendilerini ‘Milliyetçi ve Vatansever Avukatlar’ olarak adlandıran avukatlar basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamada bulunan Av. Recep Kılıç, “Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan tarafından bir kısım baro başkanları ile altına imza attığı deklarasyon ve açıklama ile Adıyaman Barosu avukatlarının ve yönetim kurulu üyelerinin ciddi bir kısmının herhangi bir bilgisi olmayıp, kendi başına baro başkanlığı yetkisini kullanarak attığı bir imza olup, yapılan deklarasyondaki tarafı da ancak ve ancak, kağıt parçası üzerindeki bir düşünceden öteye gidemeyecektir.

Diğer yandan, bir kısım baro başkanları ve Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan tarafından, alelacele söze adil yargılanma adı altında yayınlanan deklarasyon altına atılan bu imza sadece kendisini bağlamaktadır. Söz konusu deklarasyonun amacının ‘adil yargılama olmadığı’ açıktır. Deklarasyonda ‘Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fincancı’nın görevden alınması amaçlı yaptığı başvuru meslek örgütlerine ve sivil topluma açık bir gözdağı olup kabul edilemez” ifadesi esasen amaçlanın adil yargılamanın önüne geçmek ve konuyu siyasallaştırmak olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Baro başkanı olarak deklarasyona imza atması ancak ve ancak yönetim kurulu üyeleri ve üye avukatların kendisine yetki vermesi ve baro adına açıklama ve imza yetkisiyle olabilir. Ne yazık ki; baro başkanı seçildiğinden buyana bu hususu defalarca kendisine yaptığının yanlış olduğu belirtilmesine rağmen ve bir daha bu davranışın tekrarlanamaması konusunda uyarılmasına rağmen, kendi siyasal düşünce ve şahsi açıklamalarına Adıyaman Barosunu Başkanı titrini kullanmak suretiyle imza atarak, hukuksuz davranışlar içine girmesi ve huzur şehri Adıyaman’ımızda huzursuzluğa neden olmaktadır. Adıyaman Barosu üyeleri olarak, Ülkeyi ve Devletimizi hedef alan maksatlı bildirgelere atılan imzanın kendisini bağlayacağını tekrar bildirmek isteriz” ifadelerini kullandı.