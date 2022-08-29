FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

FIBA EuroBasket 2022’de mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, FIBA EuroBasket 2022 kadrosu belirlendi. Kırmızı-beyazlılarda kadroda şu isimler yer alıyor:

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"Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir."