A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, günün ilk idmanında salonda çalıştı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ile 25 Mart’ta Erivan’da, Hırvatistan ile 28 Mart’ta Bursa’da karşılaşacak olan A Milli Takım, bu maçların hazırlıklarına günün ilk idmanında salonda çalışarak sürdürdü. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen günün ilk idmanında salonda çalışan milliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı ve ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenmanla sürdürecek.