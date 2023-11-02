Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide konuşan Yurtkölesi, başarılarla dolu hayat hikayesini anlattı. Yurtkölesi, moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Öğr. Üyesi Cenk Temel’in yaptığı söyleşide engellerle başa çıkmanın yollarından başarısının sırlarına kadar pek çok konuya değindi. Aşılamayacak gibi görünen engelleri, başarıya olan inancıyla ve kararlılıkla çalışarak aştığını ifade ederek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

“İşin sırrı sevgi”

Öğrencilere seslenen Sefa Yurtkölesi, “İşin sırrı sevgi diyebilirim. İnsanları seveceksiniz, doğayı seveceksiniz, hayatı, yaşamayı seveceksiniz. Yaptığınız işi seveceksiniz ve güzel yapacaksınız. Sevdiğiniz zaman zaten başarı arkasından geliyor. Ben de lise okurken beden eğitimi öğretmenimin aracılığı ile yüzme ile tanıştım. 2 aylık kısa bir çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu oldum. 4 kulvarda 4 altın madalya alınca milli takım kampına davet edildim. Daha sonra Kıtalararası Yüzme Şampiyonası’na gittiğim zaman ülkemize bronz madalya kazandırdım. Manisa’ya da uluslararası madalya getiren ilk ve tek bedensel engelli sporcuyum” diye konuştu.

“Yarınlarınız için bugünden yatırım yapın”

Trombositopeni-radius yokluğu (TAR) sendromu kaynaklı kemik eksikliği nedeniyle kol ve bacaklarını büyük ölçüde kullanamayan Sefa Yurtkölesi, lisede beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladığını ifade ederek “Sizler de geleceğin öğretmenleri, antrenörleri olacaksınız. Belki siz de başkalarının hayatlarını değiştirebilirsiniz. Onun için farkındalığınızı geliştirin ve gücünüzün ve değerinizin farkına varın. Çok çalışarak yarınlarınız için bugünden yatırım yapın” şeklinde konuştu.

“Kendinle barışık olmak çok önemli”

Söyleşiye annesiyle birlikte gelen Yurtkölesi, TAR sendromlu olarak dünyaya geldiğine değinerek bu süreçte en büyük desteği ailesi ve arkadaşlarından gördüğünü belirterek, “Hayata pozitif yaklaşmak, kendinle barışık olmak çok önemli. Kendimle dalga geçebilen biriyim. Başkalarının takılmalarına da hiç aldırmıyrum. Keyifli biriyim. Başkalarının elleriyle yaptıkları şeyleri ayaklarımla yapabiliyorum. Yaşamayı seviyorum” ifadelerini kullandı.

“Sana sarılmak istiyorum”o

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, söyleşi sonunda Sefa Yurtkölesi ile önce tokalaştı ardından müsaade edersen sana sarılmak istiyorum. Gerçekten bizlere ilham oldun. Bugün eminim bu salondaki herkes senden güzel şeyler öğrendi. İyi ki bugün bizimleydin. Hem kendi adıma hem de Spor Bilimleri Fakültesi adına çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Ayak ile selfi”

Söyleşi sonunda “Siz hiç ayak ile selfi çektirmemişsinizdir. Şimdi size bu zevki de tattırayım” diyen milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, öğrencilerle birlikte selfi çekti. Sefa Yurtkölesi, söyleşinin ardından kendi hayatını anlattığı Hayatın Sefa’sı adlı kitabını öğrenciler için imzaladı.