Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava ve yol arkadaşı Hasan Karaalp’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava ve yol arkadaşı Hasan Karaalp’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Karaalp için Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Hamurcu Mahallesi’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak helallik alındı. Cenaze namazına; Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun abisi Yusuf Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen, MKYK Üyeleri il başkanları, Karaalp ailesi ve çok sayıda siyasi temsilci katıldı.

Cenaze töreni ardından konuşan Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen, merhum Karaalp’in bir dava adamı olduğunu ve çizgisini bozmadan yetiştiği camiada da son nefesini verdiğini söyledi.