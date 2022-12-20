Kırşehir Milli Yol Partisi; kuruluşunun 1’inci yılını üye katılım töreni ve pasta keserek kutladı. Kırşehir İl Başkanı ve MKYK Üyesi Şevket Göçmen, hayallerinin peşinden emin adımlarla eğilip bükülmeden ilerlediklerini söyledi.

Kırşehir Milli Yol Partisi; kuruluşunun 1’inci yılını üye katılım töreni ve pasta keserek kutladı. Kırşehir İl Başkanı ve MKYK Üyesi Şevket Göçmen, hayallerinin peşinden emin adımlarla eğilip bükülmeden ilerlediklerini söyledi.

Parti binasında yöresel ikramların da sunulduğu programda konuşan Göçmen, partisinin iki kutuplu siyasete ’hayır’ dediğini aktardı. Göçmen açıklamasında; "Bizlerin bu yolu seçmesinde Genel Başkan Remzi Çayır kadar duruşunu asla bozmayan merhum şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu yatar. Milletimiz artık düşünmesin. Türk siyasi hayatına hızlı giriş yaptık. Teşkilatlarımızla birlikte inandığımız yolda başarılı şekilde ilerleyeceğiz" dedi.

Kendilerinin devleti yönetmek adına ’her yolu mübah’ görmediğini anlatan Göçmen; "Bizler, iktidar olmak için her yolu mübah görmüyoruz. Ülkemizin herhangi bir bölgesinde ’ağlayan çocuk ve üşüyen insan varsa bizler rahat olamayız’ anlayışını kendimizde ve teşkilatlarımızda hakim kılıyoruz. İnandığımız için de kademe kademe halkımıza gerçekleri anlatıyoruz. Meselemiz seçim kazanmak değil doğru, liyakatli, inanan insan yetiştirmektir. Partimize yeni katılım sağlayan üyelerimize de çıktıkları yol kutlu olsun" diye konuştu.