Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen, insanların acılarını deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başlayıncaya kadar yaşadıklarını söyledi.

Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen, insanların acılarını deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başlayıncaya kadar yaşadıklarını söyledi.

Yaraların sarılması için Türk Milletinin hep birlikte hareket ettiğini ve milletin 10 ilde de yardımseverlik duygusunu gösterdiğini belirtti. 6 Şubat tarihi ile başlayan depremde ilk günlerde insanların kendi çabaları ile hareket ettiğini aktaran Göçmen; “Kamu kurumları temsilcilerini ilk günlerden itibaren aradık. Kesinlikle siyaset yapma gayretinde olmadık. İnsanların acıları üzerinden siyaset yapılmaz. Amacımız eksikliğimizin görülmesi ve sonrası durumlar için tedbir alınmasıdır” dedi. Teknolojinin deprem bölgesinde uygun şekilde kullanılamadığını aktaran Göçmen açıklamasında; “İçişleri bakanına bölgede yaşanan durumu bizzat aktardık. Mobil istasyonların olmamasını bizzat aktardık. Milletimiz sıkıntıda iken bizlerin rahat olması mümkün değildi. Mesele devletimizi yıpratmak değil gerçekleri aktarmak” diye konuştu. Bazı grçekleri kabullenmek gerektiğini anlatan Göçmen açıklamasını şöyle sürdürdü;

“İvedi şekilde ülkemizde deprem bakanlığının acilen kurulması gerekir. Kahramanmaraş’ın tehlikeli bölge olduğunu uzmanlar daima söylemesine rağmen neden tedbir alamadık? Gerçekçi olmamız gerekir. Tüm belediyelerde aynı özeleştiriyi doğru yapmak lazım. Suçun sahibi yok."