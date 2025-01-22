Bolu’da önceki gece meydana gelen ve 76 kişinin ölümüne neden olan yangın felaketi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi. Milli yas ilanının ardından tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da bayraklar yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya’da önceki gece Grand Kartal Otel’de 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1 günlük milli yas ilan edildiği açıklandı. Milli yas ilanıyla beraber İstanbul’un sembol noktalarında ve kamu binalarındaki bayraklar yarıya indirildi. İstanbul’un simge noktalarından Çamlıca Tepesi’nde bulunan dev Türk bayrağı da yarıya indirildi.