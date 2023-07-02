Milli tenisçi Ergi Kırkın Sırbistan’da düzenlenen toplamda 15 bin dolar ödüllü Player Zone Tennis Academy Open turnuvasında profesyonel kariyerinin 10. şampiyonluğuna ulaştı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda mücadele eden Ergi Kırkın turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Sırasıyla İtalyan, Rus, Slovak ve Arjantinli rakiplerini yenerek finale ilerleyen Ergi finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı Sırp tenisçi Miljan Zekic ile karşılaştı. 3 saat süren mücadelede Zekic’i 3-6, 7-5, 6-3’lük setlerle mağlup eden Ergi profesyonel kariyerinin 10. tekler şampiyonluğunu elde etti.