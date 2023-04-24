Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “MİLTAR Projesi, söz konusu X-Ray tarama sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla ülkemizde üretilmesinin teminatı olup, bu alanda dışa bağımlılığın azaltılması noktasında bir dönüm noktası niteliğindedir” dedi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, fiziki müdahalesiz kontrol teknolojileri alanında dünyadaki son teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir. X-Ray tarama sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla Türkiye’de üretilmesi çerçevesinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ortak girişimleriyle Milli Tarama Sistemleri Geliştirilmesi Projesi (MİLTAR) başlatılmıştır. Geliştirilen yerli ve milli X-Ray tarama sistemleri ile kaçakçılık ile mücadele kapasitesi artırılarak gümrüklü yer ve sahalarda yasal ticaret hızlanacak, yasa dışı ticaretin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

“Bakanlığımız, fiziki müdahalesiz kontrol teknolojilerini yakından takip etti”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fiziki müdahalesiz gümrük kontrol teknolojilerinin kaçakçılıkla mücadelede hayati bir işlevi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Dünyada sınır güvenliği ve gümrük alanlarında yaygın olarak kullanılan sistemlerdir. Eskiden eşya ve araçların günler süren fiziki kontrolleri, X-Ray tarama sistemleri ile yerini çok hızlı ve çok etkin gümrük kontrollerine bırakmıştır. Bu nedenle X-Ray sistemleri, sınır güvenliği ve gümrük alanlarında ülkelerin vazgeçilmez teknik donanımları arasında yerini almıştır. Bakanlığımız, fiziki müdahalesiz kontrol teknolojileri alanında dünyadaki son teknoloji ve gelişmeleri daima yakından takip etmiş, ülkemize bu alandaki en gelişmiş araç-gereç ve teknik donanımları kazandırmayı vazife bilmiştir. Bu çerçevede, son 20 yılda 70 adetten fazla tarama sistemi yurtdışından temin edilmiştir. Yasadışı ticaretin engellenmesinde kullanımı elzem olan bu sistemlerin yurtdışından temininin, dış ticaret dengesini de olumsuz yönde etkilediği aşikârdır. İşte MİLTAR Projesi, söz konusu X-Ray tarama sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla ülkemizde üretilmesinin teminatı olup, bu alanda dışa bağımlılığın azaltılması noktasında bir dönüm noktası niteliğindedir.”

“Üretilen sistemler, yurt dışı muadillerine nazaran oldukça ileridedir”

İlk olarak 2018 yılında başlatılan Ar-Ge projesi neticesinde prototipi üretilen yarı sabit X-Ray tarama sistemini, İzmir Alsancak Limanı’nda 2022 yılında kullanmaya başladıklarını ifade eden Bakan Muş, “Bugün ilk yerli ve milli X-Ray tarama sistemlerinin yarı sabit modellerinin seri üretime geçtiğini, mobil ve backscatter tarama sistemlerinin de ülkemizde üretiminin başladığını memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Gururla söylemek isterim ki üretilen sistemler, alınan görüntü kalitesi ve performans testleri bakımından yurtdışı muadillerine nazaran oldukça ileridedir. Üstelik, ilk yarı sabit sistemimizin faaliyete alınmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen önemli yakalamalar yapılmış, yerli ve milli üretim cihazlarımız yüksek kabiliyetlerini pratikte de ispatlamıştır. MİLTAR’ın seri üretim kararıyla, yarı sabit sistemimizden 7 adet daha üretilerek ülkemizin önemli gümrük sahalarında konuşlandırılıyor olmasından da ayrıca memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim” diye konuştu.

“Personel, sürücüler, yolcular ve bütün canlılar için sağlık problemleri doğurmayacak”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Savunma Sanayii yeteneklerini hem Türkiye’de hem de dünyada son günlerde sıklıkla duyulduğunu belirterek, “Sadece son iki haftada Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Anadolu gemimizin teslim edilmesi, IMC uydumuzun uzaya gönderilmesi gibi gelişmeler devam edecek ve önümüzdeki günlerde de yeni müjdelerimizi vermeyi sürdüreceğiz. Başkanlık olarak sadece askerlik değil geliştirilen teknolojilerin sivil alandaki birçok ihtiyaca cevap verebileceğini düşünüyoruz. Bu proje kapsamında ulusal ve uluslararası standartlarına uygun gümrük sahasındaki personel, sürücüler, yolcular ve bütün canlılar için sağlık problemleri doğurmayacak” ifadelerini kullandı.

MİLTAR projesi tanıtım törenine Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve çok sayıda bürokrat katıldı. Bakan Mehmet Muş ve beraberindeki heyet MİLTAR sistemini yakından inceledi.