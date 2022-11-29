Erzurum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoglu, Curling milli takım seçmelerine hazırlanan engelli meclisi şampiyon üyelerinden Gökhan Seven, Doğan Hancı ve Hüseyin Tekin’i ziyaret ederek başarı dileyip moral verdi.

Erzurum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoglu, Curling milli takım seçmelerine hazırlanan engelli meclisi şampiyon üyelerinden Gökhan Seven, Doğan Hancı ve Hüseyin Tekin’i ziyaret ederek başarı dileyip moral verdi.

Engelli Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoglu, Gençlik Spor il Müdürlüğü’nün Palandöken ilçedeki Curling spor tesislerine giderek engelli sporcuların milli takım elemeleri hazırlık imanlarını yerinde izleyerek kendilerine başarılar diledi.

Meclis başkanı Abdullah Keleşoglu, milli takım eleme antrenmanlarını yapan meclis üyelerine, moralin yanında güç takviyesi yaptı. Medine’yi Münevvere’den getirilen yaş hurmaları kendilerine ikram etti.

Engelli Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoglu gönüllerinde yatan aslanın, curling dünya şampiyonu olarak ülkelerine dönmelerini olduğunu belirterek Türk bayrağını göndere çekeceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Meclis Başkanı Keleşoğlu bir süre sporcuların antrenmanlarını izledi.