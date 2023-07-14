Sakarya’da 10 yaşında başladığı kick boks sporunda hayali olan milli takım formasını 6 yıl sonra giyen 16 yaşındaki Afra Ecrin Özyol, şimdi Avrupa şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Kick boksta hedefi olan milli takım forması için yılmadan çalışan 16 yaşındaki Afra Ecrin Özyol, 2023 yılında Şanlıurfa, İstanbul ve Mardin’de düzenlenen müsabakalarda liderliğe oturarak hayaline kavuştu. Milli takıma girmeye hak kazanan Özyol, 25 Ağustos tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda milli takım formasıyla ter dökecek. 48 kiloda lowkick branşında mücadele edecek olan 16 yaşındaki Özyol, antrenörü Halit Köse ile birlikte müsabakaya hazırlanıyor. Özyol, bu müsabakadan da galip gelerek Avrupa şampiyonu olmak istiyor.

"Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için savaşacağım"

Milli takım formasıyla 25 Ağustos’ta ringe çıkacak olan Afra Ecrin Özyol, "Bu spora 10 yaşında başladım. Hedefim milli takıma girmekti ve uzun zamandır çalıştığım bu hedefi gerçekleştirdim. Hedefim çerçevesinde çok emek sarf ettim ve çok mutluyum. Gece gündüz antrenmanlara ter döktüm ve milli takıma girebilmek bu sene bana nasip oldu. Buraya kadar güzel bir şekilde geldim. Bundan sonrası için de ülkemi en güzel şekilde temsil etmeyi planlıyorum. İnşallah milli takımda yerimi sürdürebilmek öncelikli hedefim ve daha sonrasında da ülkemi, ailemi ve hocamı en iyi şekilde onurlandırmak istiyorum. Şampiyona 25 Ağustos tarihinde olacak. Ben kendi branşımda 48 kiloda katılım göstereceğim ve Avrupa’nın en iyi sporcuları ile dövüşeceğim. Elimden gelenin en fazlasını yaparak şampiyon olacağım inşallah. Tabii milli takıma girebilmenin verdiği gurur ve heyecanla birlikte daha hırslı çalışıp, en iyi şekilde ülkemi temsil etmek için savaşacağım" dedi.

"Her yıl katıldığımız maçlardan başarı ile dönüyoruz"

6 yıldır Afra’nın antrenörlüğünü yapan Halit Köse, "2023 yılında 3 ayrı şampiyona oldu ve bu şampiyonalarda en yüksek puanı alan kişi Afra öğrencimiz oldu. Şanlıurfa, İstanbul ve Mardin’de en yüksek puanı biz alarak, milli takım maçlarına katılmaya hak kazandık. Haftanın her günü iki antrenman olarak çalışmalarımız sürdü, çok yorucu bir tempoda devam ettik ve çok şükür ki karşılığını aldık. Avrupa’nın en iyi sporcuları ile dövüşeceğiz, hazırız ve kendimize güveniyoruz. Bayrak için dövüşeceğiz, onun yeri ayrı. İnşallah iyi sonuçlarla döneceğiz. 25 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenecek müsabakamız. Milli takım adına dövüşeceğiz, gençler kategorisinde 48 kilo branşında yarışacağız. Boşluk vermeden, disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. 10 yaşında başlayan sporcu Afra çekirdekten yetişti, 6 senedir beraber çalışıyoruz. Her yıl katıldığımız maçlardan başarı ile dönüyoruz. Hedefimiz olan milli takım bu sene nasip oldu, elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.