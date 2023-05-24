Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi İsa Furkan Coş, Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası’nda milli takım forması ile ülkemizi temsil edecek.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye turnuvasında önemli başarılar elde ederek, milli takım formasını giymeye hak kazanan İsa Furkan Coş, İspanya’nın Benidorm şehrinde, 10-17 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Düzce Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası için Dart Milli takımı kafilesinde yer alan milli sporcumuz İsa Furkan Coş’u göstermiş olduğu mücadele için tebrik eder, şampiyonada başarılı olması dileğinde bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.