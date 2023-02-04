A Milli Erkek Takımı, Davis Cup Dünya Grubu I Play-Off Türkiye-Slovenya serisinin ilk gününde iki maçını da kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

A Milli Erkek Takımı, Davis Cup Dünya Grubu I Play-Off Türkiye-Slovenya serisinin ilk gününde iki maçını da kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

Enka Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup Dünya Grubu I Play-Off Türkiye-Slovenya serisinin ilk gününde A Milli Erkek Takımı iki maçını da kazanarak ikinci güne avantajla gidiyor.

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Serinin ilk maçında 19 yaşındaki Sebastian Dominko ile karşılaşan Altuğ Çelikbilek 1 saat 9 dakika süren mücadeleyi 6-2, 6-3 kazanarak milli takımı 1-0 öne geçirdi. İlk günün ikinci eşleşmesinde Cem İlkel ve Bor Artnak karşı karşıya geldi. Cem İlkel ikinci seti tie-break’e giden karşılamada 18 yaşındaki genç Sloven Bor Artnak’ı 1 saat 53 dakika sonunda 6-2, 7-6 yenerek seride durumu 2-0’a taşıdı.