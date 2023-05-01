Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası’na gidecek milli takımını belirleyecek dağ koşusu seçme yarışmaları Başiskele’de yapıldı.

Doğa sporlarında Marmara Bölgesi’nin gözdesi olan Başiskele’de Türkiye Atletizm Federasyonu’nun (TAF) Dağ Koşuları Milli Takım Seçme Yarışmaları ve Dağ Koşuları Ligi 2. Kademe Yarışmaları kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi’nin desteğiyle yapılan yarışmaya, U20 Kadınlar, U20 Erkekler, Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler kategorisinden 400 sporcu katıldı. 245 metre rakımlı Servetiye Karşı Mahallesi, Özkaraaslan Piknik Alanı’ndan başlayan yarışta sporcular, Başiskele’nin doğal güzellikleri ve tarihi noktalarının bulunduğu Yuvacık Barajı Havzası’nda 519 metre rakımdaki Servetiye Caii’ye ulaşarak, tekrar başlangıç noktasına dönerek yarışı tamamladı.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışmada, Büyük Erkekler kategorisinde 12 kilometrelik yarışta Yunus Emre Akkuş birinci, Azat Demirtaş ikinci ve Mustafa Bakır üçüncü olurken, Büyük Kadınlar kategorisinde Rümeysa Coşkun birinci, Selma Çakmak ikinci, Aslı Kızılkaya üçüncülüğü elde etti. 6 kilometre U20 Kadınlar kategorisinde ise Ceylan Melek Pınar birinci, Rojda Roran ikinci, Zeynep Ertaş üçüncü oldu. U20 Erkekler’de ise Mervan Haykır birinci, Ümran Bulut ikinci, Abdulmecit Açan üçüncü oldu.

Yarışmalarda kategorilerine göre ilk üç sırayı alan kadın ve erkek sporculara madalyaları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından verildi. Ayrıca yarışma sonucunda ilk üçe giren sporculara Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından para ödülü verildi. Büyükler kategorisinde birinciye 6000 TL, ikinciye 5000 TL, üçüncüye 4000 TL ve U20 kategorisinde birinciye 5000 TL, ikinciye 4000 TL, üçüncüye ise 3000 TL takdim edildi.