Sivasspor’da genç futbolcusu Emirhan Başyiğit, U20 Milli Takım’da çok sayıda forma bulmasına rağmen, takımında süre bulamıyor. Başyiğit’i kulübede bekleten Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, taraftarlardan tepki topladı.

Sivasspor’da kötü gidişat devam ederken, uzun süredir tepkilerin odağında Teknik Direktör Bülent Uygun yer alıyor. U20 Milli Takım’da çok sayıda forma giyen genç futbolcu Emirhan Başyiğit, kırmızı-beyazlı takımda bir türlü forma şansı bulamıyor. Bülent Uygun yaptığı açıklamalarda, gençlere önem verdiğini söylerken, Emirhan’ı oynatmayarak da taraftarlardan tepki gördü.

19 yaşındaki futbolcu, 6 kez U20 Milli Takım’a davet edilirken, Sivasspor’da forma şansı bulamadı. Genç defans oyuncusu bu sezon sadece Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında oyuna sonradan dahil oldu.