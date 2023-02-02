İstanbul’da düzenlenen 8. WT Başkanlık Kupası & 10. Uluslararası Türkiye Taekwondo Turnuvası’nın ikinci gününde Türk sporcular 9’sı altın 36 madalya kazandı.

İstanbul’da düzenlenen 8. WT Başkanlık Kupası & 10. Uluslararası Türkiye Taekwondo Turnuvası’nın ikinci gününde Türk sporcular 9’sı altın 36 madalya kazandı.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) ve Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından, 1-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyonun ikinci gününde taekwondo poomsae kategorisinde 8. WT Başkanlık Kupası ikinci gün, 10. Uluslararası Türkiye Taekwondo Turnuvası ilk gün müsabakaları yapıldı. Türk sporcular, 6 altın, 6 gümüş, 8 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı. Türkiye, iki gün sonunda 12 altın, 10 gümüş ve 15 bronz madalya ile taekwondo poomsae kategorisini zirvede tamamladı. İtalya, 6 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ile ikinci, İran ise 6 altın, 3 bronz madalya ile üçüncü sırayı aldı.

Organizasyonda ayrıca 10. Uluslararası Türkiye Taekwondo Turnuvası’nda poomsae kategorisinde ilk gün müsabakaları yapıldı. Türkiye 3’ü altın, 4’ü gümüş, 9’u bronz olmak üzere 16 madalya ile ilk günü ikinci sırada bitirdi. İtalya’nın 6 altın, 2 gümüş, 3 bronz ile ilk sırada yer aldığı turnuvada İsviçre, birer altın, gümüş ve bronz madalya ile üçüncü sırada bulunuyor.

Organizasyonun üçüncü gününde 10. Uluslararası Türkiye Taekwondo Turnuvası’nda taekwondo poomsae kategorisinin son müsabakaları yapılacak.