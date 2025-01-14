Uludağ ve Erciyes’te sporu ve etkinlik yapmayı seven çocuklar sömestrde sportif etkinliklerle bir araya gelecek.İSTANBUL (İGFA) - Triatlon Milli Takımı eski sporcusu Bahar Saygılı ve Snowboard eski Türkiye Şampiyonu Çiçek Güney tarafından 2018 yılında kurulan Joy of Athletics, çocuklara yönelik spor etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor.

Joy of Athletics, sömestrde Uludağ ve Erciyes’te sporu ve etkinlik yapmayı seven çocuklar ile buluşacak.

Danışmanlık şirketi olarak kurulan ancak son bir yıldır eğitim ve spor kampları da düzenleyen Joy of Athletics, kış ödeminde özellikle kayak merkezlerine odaklandı. Kış dönemi için programını oluşturan Joy of Athletics, sömestr döneminde Türkiye’nin önemli kayak merkezleri Uludağ ve Erciyes’te yer alacak.

22-25 Ocak 2025 tarihleri arasında Uludağ’da Ağaoğlu My Mountain, 21-27 Ocak 2025 tarihleri arasında ise Erciyes’te de Radisson Mount Erciyes’te çocuklarla buluşacak olan Joy of Athletics, tüm gün süren drama, ritim atölyesi, çocuk yogası gibi etkinliklerle aileleriyle tatile çıkan çocukların güzel bir tatil geçirmesini sağlayacak.

Organizasyon ve etkinlikleri ile sıradan bir kayak okullarının dışında hizmet sunan Joy of Athletics, iki profesyonel sporcunun liderliğinde kış kampları için kayıtlarına devam ediyor.

Amaçlarının çocuklara tatil döneminde güzel anlar oluşturmak olduğunu dile getiren Bahar Saygılı, “Tatilleri unutulmaz kılmak istiyoruz. Kış tatilinde farklılık arayanları bekliyoruz. Ayrıca şubat ve mart ortasına kadar cuma – pazar olarak sömestre haricinde de kamplarımız devam edecek” diye konuştu.