Sivas’ta “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden ve derece yapan sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Sivas’ta “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden ve derece yapan sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Kentte bir otelde düzenlenen programa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kurum müdürleri, başarılı güreşçi Taha Akgül, antrenörler ve sporcular katıldı. Program sinevizyon gösterisi ile başladı. Daha sonra konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, dereceye giren sporcuları tebrik etti. Şimşek, “Programa katılan Taha Akgül’e teşekkür ediyorum. Taha Akgül tüm sporcularımıza örnek olacak başarılı bir sporcumuz. İlimiz spor anlamında iyi bir durumda. Bu çeşitliliği daha da arttırmamız lazım. Başarı için gerekli alt yapımız var. Sporlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, “Sivas spor altyapı anlamında iyi bir noktaya gelecek. Bundan sonra da gençlerimizi spora teşvik ederek daha nice Taha Akgüller, daha nice başarılar elde edeceğiz. Bizim görevimiz gençlerimizi motive etmek” diye konuştu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da, uluslararası müsabakalarda derece yapan sporcuları kutladı.

Konuşmaların ardından uluslararası müsabakalarda derece yapan 18 sporcu ile 7 antrenöre altın ve başarı belgesi takdim edildi.