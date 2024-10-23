DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Boks milli sporcusu Aleyna Eylül Yılmaz’ı evinde ziyaret ederek, çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ile Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, Düzce’nin gururu olan milli sporcusu Aleyna Eylül Yılmaz’ın evine ziyaret gerçekleştirdi. Bosna Hersek Banja Luka’da düzenlenen 2024 Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda Üst Minik Kadınlar kategorisinde mücadele ederek ikinci olan Aleyna Eylül Yılmaz’ın başarısı ziyarette konuşuldu.

İl Müdürü İsa Yazıcı, “İlimiz ve ülkemizi almış olduğu derece ile gururlandıran Aleyna Eylül Yılmaz’ı canı gönülden kutluyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda Dünya şampiyonluklarını da görürüz” ifadelerini kullandı.