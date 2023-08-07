Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Sudenur Basancı, sessiz sedasız şampiyonluk serisine devam ediyor.

Wako Kickboks Avrupa Şampiyonası 2023 yılı faaliyet programında 25 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Milli sporcu Sudenur Basancı, Wako Kickboks Avrupa Şampiyonası’nda, 56 genç kadınlar K1 branşında Dünya sıralamasında yine yeniden temsil etmeye hak kazandı.

Antrenör Cemal Kocabaş, Avrupa şampiyonu olan sporcusu Sudenur Basancı’dan çok ümitli olduğunu belirtti. Milli sporcu Basancı ise, “2021 yılında başladığım Kick Boks branşında şampiyonluk serisini bozmayarak gençlerde son yılımda da 56 kg K-1 style de Milli Takım nasip oldu. İnşallah antrenörüm ile beraber Milli Takımı en iyi şekilde temsil etmeye ve şampiyonluk serimize devam etmek istiyoruz” dedi.

Ayrıca Sudenur Basancı’nın, 2021 yılında Karadağ’ da Avrupa Şampiyonluğu, 2022 yılında İtalya Jessloda Wako Dünya Kickboks Şampiyonluğu ve 2023 yılında Word Cup birinciliği bulunuyor.