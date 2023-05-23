İtalya Takımlar Bilardo Ligi şampiyonasında mücadele eden milli sporcu Savaş Bulut ikinci oldu.

İtalya’nın Sicilya adasında Alcamo şehrinde gerçekleştirilen İtalya Takımlar Bilardo Ligi Şampiyonasında boy gösteren milli sporcumuz Düzceli Savaş Bulut ülkemizi başarıyla temsil etti.

16 takım ile oynanan ligde Savaş Bulut, kulübü ile final oynama başarısı gösterdi. Milli bilardocu Savaş Bulut; "Güzel bir organizasyon oldu. Takımım ile birlikte gerçekten çok iyi müsabakalar oynadık ve finalde kaybettik. Takımımız Porto’da yapılacak olan Avrupa Kulüpler Şampiyonasına katılma şansı elde etti, ancak ben ilimi ve ülkemi Kore’de de temsil edeceğim için bu müsabakalara maalesef katılamayacağım. Kore öncesi benim için güzel bir hazırlık turnuvası oldu. Turnuvanın en yüksek seri ödülünü kazanmış olmak da ayrıca beni mutlu etti. Şimdi 13 Haziran’da Kore’de oynayacağımız PBA Tour 2023 1. şampiyonaya hazırlanma zamanı. Başarının tek bir yolu var o da çok çalışmak" ifadelerini kullandı.