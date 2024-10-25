Dünyada bir eşi İtalya’nın Portofino kentinde bulunan Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin kırmızı mercanları, keşfedilmeyi bekliyor. “Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti” sloganıyla 1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek “19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali”ne, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda ikinci kez Türkiye rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen de katılıyor. Kırmızı mercanlara dalış etkinliğinde dalış yapacak Şahika Ercümen, 150 yaşındaki kırmızı mercanların güzelliğini gösterecek.

Zeytinyağının başkenti Ayvalık’ta düzenlenen 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali, bu yıl renkli görüntülere de sahne olacak. 1-2-3 Kasım tarihleri arasında Ayvalık Ticaret Odası tarafından düzenlenen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Ticaret Borsası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Ayvalık Ziraat Odası’nın destekleriyle hayata geçen festivalde, dünyada bir eşi İtalya’nın Portofino kentinde bulunan 150 yaşındaki kırmızı mercanların tanıtımı da yapılacak. 3 Kasım’da gerçekleşecek dalış etkinliği kapsamında Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda ikinci kez Türkiye rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen, dalış yaparak kırmızı mercanların güzelliğini gösterecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, “14 bin 500 yatağa sahip konaklama kapasitesi, dalış turizmine elverişli 22 adası, dünyanın sadece 2 yerinde var olan kırmızı mercanları, turizmde markalaşmış Cunda Adası ve mübadele ile gelmiş olan özellikli bir mutfak kültürüyle gastronominin yıldızı, tarihi kent dokusu, tabiat parkları, eşsiz gün batımı ve birçok özelliğiyle Ayvalık, turizmde de yıldızını parlatıyor. 12 ay tatil imkanı sunan kentimizin önemli değerlerinden biri de kırmızı mercanlar. Dünyada bir eşi İtalya’nın Portofino kentinde olan bu eşsiz güzelliği görmek üzere kentimize özel olarak dalışa geliyorlar. Festivalimizde, kırmızı mercanları anlatmak, dalış turizmimizi de tanıtmak üzere milli sporcumuz Şahika Ercümen’in festivalimize gelip dalış yapmasından büyük mutluluk duymaktayız” dedi.