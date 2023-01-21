Doğuştan sol kol dirsek altından olmayan ve 2020’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliğini bitiren 30 yaşındaki Recep Özdemir, 17-18 Ocak’ta Konya’da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası’nda birinci oldu. İstanbul’da 6-7 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Açık Turnuva’ya hazırlanan Özdemir, Azerbaycan’da yapılacak Para Taekwondo Dünya Şampiyonası’nda altın madalya hedefliyor.

Doğuştan sol kol dirsek altından olmayan ve 2020’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliğini bitiren 30 yaşındaki Recep Özdemir, 17-18 Ocak’ta Konya’da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası’nda birinci oldu. İstanbul’da 6-7 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Açık Turnuva’ya hazırlanan Özdemir, Azerbaycan’da yapılacak Para Taekwondo Dünya Şampiyonası’nda altın madalya hedefliyor.

Bir tanıdığının yönlendirmesiyle taekwondoya 2012’de başladığını söyleyen Özdemir, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliğini bitirdiğini dile getirdi. Özdemir, "Bu benim için çok önemli bir başarı. Ülkemizi Londra, İtalya, Bulgaristan’da temsil ettim. Türkiye’de birçok başarım var. En sonunda Ocak’ta Konya’da Türkiye şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim Dünya Şampiyonası’nda birinci olmak ve 2024’te Paris’te düzenlenecek olimpiyatlara katılmak" ifadelerini kullandı.

Özdemir, çalışmaların zorlu ama güzel geçtiğini anlatarak, başarı geldikçe çalışmaların daha da güzelleştiğini aktardı. Spor yapmanın özgüvenini artırdığını kaydeden Özdemir şunları söyledi:

"Belki bu spor sayesinde çok basit ortamlara girip çıkabiliyorum. Herkesle iletişim kurabiliyorum. Bu spor olmasaydı eminim ki bu kadar özgüvenli olmayabilirdim. Belki hayatım boyunca hiç gidemeyeceğim yerlere gittim, gezdim. Bu spor maddi olarak çok zorluyor. Sadece turnuvaya katılmak için masraflarımızı karşılayacak bir sponsor olsa çok iyi olacak. Spor, engelli olsa da olmasa da bir insanın yapacağı en güzel şeylerden birisi. Ama tabii ki de engelli olur ve sporu severek yaparsa emin olun özgüveni daha da fırlayacak. Çok rahat iletişim kurabilecek insanlarla. Fiziksel olarak ve mental olarak kendini yükseltecek. Bu yüzden kesinlikle engelli veya engelli olmayan bir insana her zaman sporu tavsiye ediyorum."

Antrenör Şaban Çalkan ise Recep Özdemir’in 4 maç kazanarak kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğunu ifade etti. Özdemir’in Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek uluslararası turnuvada Türkiye’yi temsil edeceğini dile getiren Çalkan, "Recep gibi sporcularımız özel. Bu sporcularımızı engellerinden daha çok hayata tutunabilmeleri için sporla barışık bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar desteklerle bu zorlu süreçlerinde kendilerine destek olmaya çalışıyoruz" dedi.