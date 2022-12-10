2022 Para Taekwondo Grand Prix Final Müsabakalarında Afyonkarahisarlı milli sporcu Meryem Betül Çavdar gümüş madalya kazandı.

2022 Para Taekwondo Grand Prix Final Müsabakalarında Afyonkarahisarlı milli sporcu Meryem Betül Çavdar gümüş madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na kota puanı veren 2022 Para Taekwondo Grand Prix Final müsabakaları Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlendi. Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen müsabakalarda ülkemizi 9 sporcu temsil etti. Milli sporcular yılın son uluslararası organizasyonunu 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Çavdar gümüş madalya Kazandı

Grand Prix Final Müsabakalarında Afyonkarahisar’ı temsil eden Milli sporcu Meryem Betül Çavdar, 52 kiloda finale çıkarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Grand Prix müsabakalarının tamamında madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirten Çavdar, “Başarının yolu inanmaktan geçer. Grand Prix sezonu boyunca her zaman kendime inandım ve kürsünün en üstünde yer almak için çok çalıştım. Sofia, Paris ve Manchester Grand Prix maceramın tamamında emeklerimin ve verdiğim mücadelenin karşılığını altın madalya kazanarak aldığım için çok mutlu ve gururluyum.” dedi.

Hedef Dünya Şampiyonası

Grand Prix sezonunu 3 altın ve 1 gümüş madalya ile kapatan Çavdar, şimdiki hedefinin 2023 Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi.