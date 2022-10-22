Kariyerinde Olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, ikinci kez Avrupa’nın zirvesinde yer aldı ve Türkiye’ye bu şampiyonadaki tek altın madalyayı kazandırdı.

Karadağ’ın Budva kentinde 14-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu, birincilik kürsüsüne çıktı. 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers’i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

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