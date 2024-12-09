Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından basın mensuplarına yönelik verilen Savunma Muhabirliği Eğitimi’nin ikincisi tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nca, 5 hafta süren eğitimde Türkiye'nin savunma alanındaki faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması hususunda bakanlık ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin etkinliğinin artırılması amaçlandı.

Eğitimlere görsel, yazılı ve dijital medya alanlarında çalışan basın mensupları katıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1866117525018169855

Savunma Muhabirliği Eğitimleri'nin ikincisinde; Millî Savunma Bakanlığı teşkilat yapısı ve faaliyetleri, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin askerî terminolojisi, Hudut güvenliği ile ilgili alınan tedbirler ve yapılan faaliyetler, Terörü kaynağında yok etme anlayışı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği harekâtlar, Hudut hattında ve operasyon bölgelerinde basın mensupları tarafından dikkat edilmesi gereken konular aktarıldı.

Bakanlık eğitimlerde ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili askerî iş birliği ve uluslararası görevler kapsamında bulunduğu ülkeler ile icra ettiği faaliyetlerin yanı sıra NATO kavram ve terminolojisi ve dezenformasyonla mücadele konularını da paylaştı.