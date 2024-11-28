Sosyal medyada paylaşılan MSÜ'ye ait kitap kapağındaki görselin kurum dışı bir grafikere hazırlatıldığı ve rektörlük tarafından idari ve adli sürecin başlatıldığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen “Ders Notu” kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmadığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada sosyal medyada yer alan kitap kapağının üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafiker hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verildiği belirtilirken, "Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar derhâl toplatılmıştır. Kurum dışı bir grafikere kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım’da görevinden istifa etmiştir. MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhâl idari ve adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada senato tarafından uygun görülen kitap kapağı da yayınlandı.