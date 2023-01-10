Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan ve Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerinin görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda, ’Şanlı geçmiş, şerefli görev, saygın bir gelecek’ sözleriyle Milli Savunma Üniversitesi başvurularının 13 Ocak’ta başlayacağı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi başvurularının 13 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.

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