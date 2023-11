TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye’nin 2 bin 500 yılı aşan bir tarihi olduğunu belirterek, “Yedi iklim üç kıtada daima insanlığı, kardeşliği, özgürlüğü, hürriyeti, medeniyeti taşımış bir milletin evlatları olarak her zaman ne diyoruz? Biz hür doğduk, hür yaşarız” dedi.

Açılış ve ziyaretler için geldiği Aksaray’da ilk olarak valiliği ziyaret eden Akar, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile görüştü. Daha sonra Aksaray Belediyesi tarafından Ervah Kabristanlığı girişine yapılan Şehitler Müzesi’nin açılışına katılan Akar burada yaptığı konuşmada, “Bizim 2 bin 500 yılı aşan tarihimiz var, şanlı tarihimiz var. Şerefle dolu şan ile dolu. Bu şanlı tarihimiz özellikle İslam ile şereflendikten sonra yedi iklim üç kıtada daima insanlığı, kardeşliği, özgürlüğü, hürriyeti, medeniyeti taşımış bir milletin evlatları olarak her zaman ne diyoruz; ’Biz hür doğduk hür yaşarız. Hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarız’ diyoruz. Bunun için de biz her zaman ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı ile ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı, sancağımızı, milletimizi, hudutlarımızı korumak ve kollamak için hiçbir zaman gözümüzü esirgemedik. Şu anda birlikte açılışını yapacağımız ve burada onların hatırasını anacağımız şehitlerimizle benzer duygularla, aynı duygularla Çukur operasyonlarında, Fırat Kalkanı’nda, Zeytin Dalı’nda, Barış Pınarı’nda ve Pençe Harekatı’nda sadece ve sadece teröristlere karşı yoğun bir mücadele verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Bizim tek hedefimiz teröristler. PYD/PKK, DEAŞ, FETÖ her kim ise sadece teröristler bizim hedefimiz. Bizim hiçbir şekilde etkin, dini kökenlere bakmak sureti ile kimseyle bizim sorunumuz yok. Kürtler, Türkler, Araplar kardeştir. 85 milyon biz tek yürek tek yumruk olarak bu vatanı, bu milleti yüceltmek için büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı Cumhur İttifakı ile birlikte hep beraber sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Ve inşallah bu 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet ile birlikte önümüzde büyük Türkiye ideallerini gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönemi de, 2. yüzyılı da Türkiye Yüzyılı yapacağız. Sizlerin sevgisi, güveni, duası devam ettikçe bizim aşamayacağımız bir engel, üstesinden gelemeyeceğimiz bir görev yok Allah’ın izni ile” dedi.

“Biz sizin için ne yapsak azdır, bunun farkındayız”

Şehit yakınları için ne yapılsa az olduğunu belirten Akar, “Bugünlere nasıl gelindi, bugün biz mutlu, müreffeh, sakin ve güven içinde oturuyorsak bunlar kimlerin sayesinde oldu? Unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği gibi bu ülkedeki geldiğimiz noktadaki emeği geçenler şehitlerimiz. Bunları daima saygıyla, hürmetle anacağız. Onlara karşı görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin siz değerli aileleri de bizim için baş tacısınız. Biz sizin için ne yapsak azdır, bunun farkındayız. Bunu her vesile ile ister kanunlar, ister yasalar, yapılan konuşmalardan alınan tedbirlere kadar valilerimiz, belediye başkanlarımız, bakanlarımız bunun farkında ve zaten Cumhurbaşkanımızın direktifleri gayet açık. Elimizden gelen ne ise bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bunun hesabı mutlaka bir gün gelecek sorulacak”

İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Akar, “Burada Türkiye olarak, Türk milleti olarak biz gerçekten dünyaya çok örnekler verdik. Şu anda bazı alçakların, hainlerin alçakça kadınlara, çocuklara el kaldırması gerçekten iğrenç. Tam anlamı ile iğrenç. Artık burada hukuk, kanunlar, yasalar bitti, en sonunda insanlık da bitti. Bu eli kanlı Netanyahu alçağı çocuklara, kadınlara, kızlara, silahsız masum insanlara vurmaktan çekinmiyor. Fakat o çocukların kanları onların elinde ve daima peşinde olacak. Bunun hesabı mutlaka bir gün gelecek sorulacak. Bunun hesabı sorulacak. Bir kez daha şunu söylüyorum, bizim 2 bin 500 yıllık Türk milletinin tarihinde kesinlikle bir alçaklık yoktur. Son yapılan operasyonlar sırasında Mehmetçik, hiçbir ordunun göstermediği kadar büyük bir dikkatle, hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermemek için her türlü tedbiri aldı, almaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, “Aksaray’da ihtiyaç duyduğumuz böyle bir projeyi şehrimize kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, onları gelecek nesillere aktarmak, anlatmak, neler yaşadıklarını burada sergileyerek göstermek bizim için önem arz ediyordu. Bunun arayışı içinde araştırmalar yaparken en uygunu da dünyada üç tane olduğu düşünülen birisi burada Ervah Kabristanlığı, diğeri Şam ve diğeri de Medine-i Münevvere’de. Hamdolsun arkadaşlarımızla hızlı bir şekilde bunun çalışmasına başladık. Kıymetli şehit yakınlarımız da şehitlerimizin emanetlerini bize teslim ettiler. Burada da onlarla bir sergi salonu açtık. İnşallah burayı ziyaret eden tüm vatandaşlarımız şehitlerimizin o manevi havasını müzeyi ziyaretlerinde hepsinin hissedeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Akar ve protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek müzenin açılışını gerçekleştirdi.