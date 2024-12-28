Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokuluna, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından “UH-1 model helikopter” hibe edildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Sivil Havacılık Yüksekokulu, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nden UH-1 model bir helikopter hibesi aldı. Doç. Dr. İnan Eryılmaz tarafından teslim alınan helikopter, gövde boyası yenilenmiş olup türbinli motor, rotor, aktarma sistemleri, kumanda sistemleri, elektrik ve aviyonik sistemleri tam donanımlı bir şekilde üniversiteye kazandırıldı.

Helikopter, SDÜ Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda özellikle Uçak Bakım Onarım ve Uçak Elektrik Elektronik bölümleri için uygulamalı eğitimlerde kullanılacak. Öğrencilerin modern havacılık teknolojilerini bire bir deneyimlemesine imkan sağlayacak.

Yeni hangar inşaatı devam ediyor

Yüksekokul bünyesinde yapımı süren yeni hangar inşaatı, modern havacılık eğitimlerinin gerektirdiği altyapıyı karşılamak üzere tasarlandı. Hangar tamamlandığında, hibe edilen helikopter ve diğer eğitim araçları için elverişli bir çalışma ortamı sunulacak.

Bölümlerde öğrenci alımı hazırlıkları

SDÜ Sivil Havacılık Yüksekokulu, Uçak Bakım Onarım ve Havacılık Elektrik ve Elektronik bölümleri için öğrenci alımı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bölümler, teorik ve uygulamalı derslerle öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirecek bir müfredat sunacak.

Hedef, havacılık eğitiminde liderlik

SDÜ Sivil Havacılık Yüksekokulu, hibe edilen helikopter ve tamamlanacak hangar projeleriyle, havacılık eğitimindeki iddiasını güçlendirmeyi ve sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefliyor.