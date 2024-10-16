Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere için Belçika’ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e geldi. Bakan Güler’i havaalanında Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanı Tümgeneral Kemal Turan ve diğer yetkililer karşıladı.