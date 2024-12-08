Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd James ile telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmelerin ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımında, bugün Güler ve Austin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ''Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.'' ifadesi kullanıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1865673954809053358