Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarına devam ediyor. Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilerek, Müşterek Koordinasyon Merkezinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere’nin başkenti Londra’da Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

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