Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olarak beraberindeki savunma ve güvenlik konularında uzman teknik heyetle İngiltere’ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olarak beraberindeki savunma ve güvenlik konularında uzman teknik heyetle İngiltere’ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olarak İngiltere’ye geldi. Akar ziyareti sırasında, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunacak.

Bazı savunma sanayisi firmalarıyla da görüşmeler yapması planlanan Bakan Akar’a, beraberinde savunma ve güvenlik konularında uzman, sivil ve askerî personelden oluşan bir teknik heyet de eşlik ediyor.