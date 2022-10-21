Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Edirne, şanlı tarihimizin çok önemli izlerini taşıyor. Medeniyetimizin, bizim sanatımızın izlerini taşıyor” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Edirne, şanlı tarihimizin çok önemli izlerini taşıyor. Medeniyetimizin, bizim sanatımızın izlerini taşıyor” dedi.

Edirne’de sabah saatlerinde gazetecilerle bir araya gelen ve ‘kimyasal silah’ iddiaları başta olmak üzere gündeme dair birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha sonra Edirne Valilisi Kürşat Kırbıyık’ı ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Akar, “Serhat şehri Edirne, bizim tarihimizde, coğrafyamızda, mülki idaremizde son derece önemli yeri olan bir kent. Edirne, şanlı tarihimizin çok önemli izlerini taşıyor. Medeniyetimizin, bizim sanatımızın izlerini taşıyor. Batıda daha yeni yeni başlayan müzikle eğitimi, müzikle tedaviyi yüzyıllar öncesinden uygulamalarını yapmış, medeniyet örnekleriyle dolu bir şehrimiz" ifadelerini kullandı.