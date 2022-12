Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Akar ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçti. Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

“Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk, tek yürek olmaya devam ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve tüm Türkiye’nin selamlarını ileterek sözlerine başlayan Akar, Türk dünyasının büyük ve bilge lideri Haydar Aliyev’in ortaya koyduğu “tek millet iki devlet” anlayışıyla iki ülke arasındaki kardeşliğin sürdüğünü vurguladı. Ebediyete intikalinin 19’uncu yılında Haydar Aliyev’i rahmetle yad eden Akar, 30 yıllık işgali 44 gün süren Vatan Muharebesi ile sona erdiren Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü de tebrik etti. Akar, “Azerbaycan ordusu 44 gün süren Vatan Muharebesi ile işgal altındaki öz topraklarını işgalden kurtardı. Zafer elde edebilecek güç, imkan ve kabiliyete sahip olduğunu, Türk’ün gücünü tüm dünyaya gösterdiler” ifadelerini kullanarak, harekatta şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Akar, “Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk, tek yürek olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile zatıaliniz çizdiği çerçeve doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

“Azerbaycan Türkü’nün haklı davalarında hep yanlarında olduk”

İmzalanan ateşkesin ardından oluşturulan ortak merkezde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Akar, "Bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğimizi sürdürüyoruz. Askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık ile savunma sanayii konularında neler yapabileceğimizi birlikte çalışıyor ve karar veriyoruz. Birlikte uygulamaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki üst düzey ilişkilerin ve karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yapan Akar, “Azerbaycanlı can kardeşlerimizin, Azerbaycan Türkü’nün haklı davalarında hep yanlarında olduk, bundan sonra da aynı şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Azerbaycan ve Türkiye’nin birlikte uzattığı barış elinin Ermenistan tarafından anlaşılması ve gereğinin yapılması gerektiğine vurgu yapan Akar, “Bunun bölge için de önemli olduğunu, bu şekilde Kafkasya’nın barış ve istikrar bölgesine dönüşebileceğini başta Ermenistan olmak üzere herkesin görmesi lazım” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 2022 yılının Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dost ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesi açısından çok başarılı bir yıl olduğu belirtilerek, askeri alan da dahil olmak üzere her alanda ilişkilerin güçlendiği vurgulandı. Şu anda gerçekleştirilen Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatlarının büyük önem taşıdığı aktarılan açıklamada, iki ülkenin her zaman birbirinin yanında olacağı kaydedilerek, Azerbaycan ve Türkiye’nin bundan sonra da her zaman birbirinin yanında olacağı bildirildi.

Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Bağcı da katıldı.