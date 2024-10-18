Savunma sanayiinin öncü firmalarından STM, milli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirdiği milli savaş gemilerini ve taktik mini İHA sistemlerini SAHA EXPO’da sergileyecek. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “SAHA EXPO’da ilk kez tanıtımını gerçekleştireceğimiz sürprizlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayiinde yenilikçi ve milli sistemler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, milli teknolojilerini ulusal ve uluslararası fuarlarda sergilemeye devam ediyor. STM, Avrupa’nın Türkiye’nin en büyük savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi SAHA İSTANBUL tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde (IFM) 22-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı SAHA EXPO’ya katılacak.

Milli Fırkateyn SAHA EXPO’ya demir atacak

STM’nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu, bu yıl Türk Donanması’nda göreve başlayan, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515) ve STM’nin ana alt yüklenici olarak kritik görev aldığı MİLGEM, Ada Sınıfından bir korvet SAHA EXPO çerçevesinde, Sarayburnu ve Ataköy limanlarına demir atacak.

STM stant alanında ise İstif Sınıfı Fırkateyn, Ada Sınıfı Korvet, Lojistik Destek Gemisi, STM500 denizaltısı, STM MPAC Hücumbot, Sahil Güvenlik Gemilerinin maketlerini sergileyecek.

KARGU ve TOGAN SAHA EXPO’da havalanacak

Taktik mini İHA’da Türkiye’de ve dünyada öncü sistemler geliştiren STM, üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı KARGU’yu anti-personel ve zırh delici mühimmat başlığı ile fuara katılımcıların beğenisine sunacak. STM, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giren, terörle mücadele aktif olarak kullanılan ve ihracat başarıları yakalayan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA’yı da SAHA EXPO ile buluşturacak. Akıllı dolanan mühimmat sistemi ALPAGUT ve sabit kanatlı vurucu İHA ALPAGU da STM standında yerini alacak. SAHA EXPO kapsamında oluşturulacak FPV drone alanında KARGU ve TOGAN’ın uçuşları da katılımcılar tarafından izlenebilecek. STM, SAHA EXPO’da yeni teknoloji ve projelerin geliştirilmesi için de bazı iş birliği anlaşmalarına imza atacak.

”SAHA’da sürprizlerimiz olacak”

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, SAHA EXPO’nun kısa bir zaman diliminde dünyanın en önemli savunma sanayii fuarlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “SAHA EXPO’da hem uluslararası heyetlerle bir araya geliyor hem de tedarikçi ekosistemimizle buluşarak yeni iş birliklerine zemin hazırlıyoruz. STM olarak bu yıl da, kendini sahada başarıyla kanıtlamış, askeri deniz platformlarımız ve taktik mini İHA sistemlerimiz ile SAHA EXPO’da yerimizi alacağız. SAHA EXPO’da ilk kez tanıtımını gerçekleştireceğimiz sürprizlerimiz olacak” ifadelerini kullandı. Güleryüz ayrıca, SAHA EXPO fuarı kapsamında, “Muharebe Sahasının Yeni Aktörü: FPV Dronları” panelinde konuşmacı olarak yer alacak.