Aydın’da yaban hayatının son sığınağı olarak kabul edilen Dilek Yarımadası Milli Parkı’na gelen ziyaretçiler, jandarma ekiplerince çevre ve milli parklar konusunda bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkları ziyarete gelen vatandaşlara çevre, doğa ve hayvan sevgisi konularında ‘Her Şey Elimizde’ mottosuyla bilgilendirme yapıldı. Ayrıca çocuklara da Jandarma dergisi hediye edildi.