Aydın’da orman yangınlarını önleyici tedbirler çerçevesinde çalışmalar gerçekleştiren jandarma ekipleri, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda vatandaşları orman yangınları ve çevre temizliği hakkında bilgilendirdi.

Yaban hayatının son sığınağı konumunda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı başta olmak üzere il genelindeki ormanların yangınlara karşı korunması amacıyla Aydın Valiliği koordinesinde orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla önleyici tedbirler alındı. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nı ziyarete gelen vatandaşları bilgilendirdi. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangın risklerine karşı "Cam Atıklar Canlarımızı Yakmasın" mottosuyla çevre temizliği ile sıfır atık konularında bilgilendirme yapan ekipler, "Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar” broşürü dağıttı. Ayrıca kadın vatandaşlara da KADES tanıtımı yapılarak uygulamayı telefonlarına yüklemelerine yardımcı olundu ve çocuklara ise jandarma boyama kitabı dağıtıldı.