Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yasak olmasına karşın milli park sahasında kaçak olarak avcılık yaptığı öne sürülen 1 kişiye toplamda 13 bin lira ceza uygulandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yasak olmasına karşın milli park sahasında kaçak olarak avcılık yaptığı öne sürülen 1 kişiye toplamda 13 bin lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında av koruma faaliyetlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontroller esnasında yasak olmasına rağmen avlandığı belirlenen 1 avcıyı yakaladı. Ekipler, milli park sahasında yasa dışı avlanan kişi hakkında işlem başlatırken toplamda 13 bin liralık idari para cezası kesti.