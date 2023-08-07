Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaban hayatına kurulan yalaklardan su içen çeşitli yabani hayvanların görüntülerini paylaştı.

Yurdun dört bir yanında etkili olan aşırı sıcaklar yabani yaşamı da etkiledi. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler yürekleri ısıttı. Milli Parklar tarafından yabani hayvanların yaşadığı ortamlara sıcaktan bunalan hayvanların serinlemesi için kurulan yalaklardan su içen karakulak, tilki, sincap, karatavuk ve alakargaların görüntüleri izleyenleri mutlu etti.