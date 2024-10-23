Kuşadası Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi’nde öğrencilere, Türkiye’nin ve dünyanın eşsiz doğal alanlarından biri olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı tanıtılırken, bölgenin biyolojik çeşitliliği ve stratejik önemi vurgulandı.

Türkiye’de bulunan 18 bitki türüne ve çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, koyları ve doğal güzellikleri ile her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Yerli ve yabancı turistlerin rotalarında yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın önemi, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından liseli öğrencilere anlatıldı. Kuşadası Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan okul müdürü Volkan Şenarslan ise çevre konularına verdikleri önemi ve öğrencileri bu konuda teşvik ederek çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti. Eğitmen Seyhan Cavit de, “Geleceğe İlham Veren Konuşmalar: Uzmanlarla Aylık Buluşmalar” adlı etkinlik serisinin bir parçası olarak düzenlenen sunumda, bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunması adına öğrencilerle projeler geliştirdiklerini ifade etti.

"Sadece piknik yapılan ve denize girilen alan değil"

Sunumda öğrencilere Milli Park’ın önemini anlatan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada "Milli parkın sadece piknik yapılan ve denize girilen bir yer olmadığını, biyolojik çeşitliliğin, canlı türlerinin ve gen kaynaklarının, korunması bakımından stratejik konuma sahip olduğunu bu nedenle mutlak korunması gereken çok önemli bir doğa alanı olduğuna dikkat çektik. Doğal, kültürel, tarihi, arkeolojik ve peyzaj değerleri açısından çok önemli özelliklere sahip Milli Parkın bir yarımada, sulak alan, orman ve deniz ekosistemlerinin bir arada bulunduğu ender yerlerden biri olduğunu belirttik. Bu benzersiz biyolojik çeşitlilik nedeniyle Dilek Yarımadası, Avrupa Konseyi tarafından ’Flora Biyogenetik Rezerv Alanı’ yani, bitki örtüsü açısından soyu tükenmekte veya genetik çeşitliliği çok azalmakta olan bir canlı türü ya da topluluklarını korumaya yönelik uluslararası düzeyde koruma alanı olarak kabul edildiğini, nadir memeli, sürüngen, kuş ve deniz canlılarına ev sahipliği yaptığını söyledik. Tüm bu zenginliklerin belirli kurallar ve kriterlerle koruyarak kullanılması gerektiğini, bugüne kadar meydana gelen ve olası tehditleri, alınması gereken önlemleri, karasal ve denizel sınırlarının genişletilerek tampon bir bölge oluşturulmasına vurgu yaptık" ifadelerine yer verdi.

Yapılan sunumun ardından okul müdürü M. Volkan Şenarslan tarafından Başkan Sürücü’ye çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.