Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçileri jandarma ekipleri tarafından çeşitli konularda bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı personelleriyle birlikte Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkları ziyarete gelen vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu. Jandarma ekipleri vatandaşlara yangın risklerine karşı, çevre ve doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturması amaçlı ’Her şey Elimizde’ mottosuyla önemli bilgiler verdi. Ekipler çocuklara ise jandarma dergisi ve balon dağıtımı yaparak, vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.