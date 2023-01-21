Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı içinde yer alan plaj, lokanta ve büfelerin işletilmesi için yapılan ihalenin iptal edildiğine yönelik yapılan açıklama ve bu yönde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Güzelçamlı Milli Parkı işletmeci Serkan Göl, “İhale iptal edilmedi. Kamuoyunda algı oluşturmak istiyorlar” dedi.

Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı içinde yer alan plaj, lokanta ve büfelerin işletilmesi için yapılan ihalenin iptal edildiğine yönelik yapılan açıklama ve bu yönde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Güzelçamlı Milli Parkı işletmeci Serkan Göl, “İhale iptal edilmedi. Kamuoyunda algı oluşturmak istiyorlar” dedi.

İhale sözleşmesinin iptalinin söz konusu olmadığını ileri sürerek mahkemeye konu başvuruda sadece ihale şartnamesinin 104,105, 106 107 ve 108. maddelerin iptali istendiğini kaydeden Milli Park’ın işletmecisi Serkan Göl, “Zimnen red edilen başvurularında bile ihale iptali talep edilmemişken ’sözleşme iptal edildi’ diye nasıl paylaşım yapılıyor anlayabilmiş değiliz. Kaldı ki zımnen red edilen başvurularında ihale iptali talep edilmemişken bu kararı bu şekilde kamuoyuna servis etmek yanlış algı oluşturmak ve art niyetlilerin bir oyunudur. Aksine ihale şartnamesinde iptali istenen maddeler hukuka aykırı görülmemiş olup davanın bu yönde reddine karar verilmiştir. Mahkeme kararı ile maddeleri iptal olmayan ihale sözleşmesinin iptali söz konusu olamaz. Aksi yorumlanır ise de zimnen red edilen mahkeme konusu olan başvuruda sadece yukarıda belirttiğim şartname maddeler hakkında bir istemde bulunulmuştur. Bu da zaten reddedilmiştir” dedi.

Davacıların ilgili bakanlığa sözleşmenin iptali yönünde bir başvurusu bulunmadığını da ifade eden Göl, açıklamasında “İhale sözleşmesinin iptali konusunda asılsız haberlere itibar edilmemesini istiyoruz. Mahkeme bu istemi ‘işlem yönünden’ hukuksuz bulmuştur. İhale şartnamesinde iptali istenen maddeler hukuka aykırı görülmemiş olup davanın bu yönde de red edilmesine karar verilmiştir. İlgili bakanlıktan aldığımız ihaleyi ticari bir faaliyet değil, devletimizin bize verdiği bir görev bilerek layıkıyla üzerimize düşen tüm görevlerimizi yerine getirmeye devam etmekteyiz” diyerek herkesi Milli Park’taki işletmelerine beklediklerini ve şirketin ticari faaliyetine zarar veren haber ve paylaşımlarla ilgili yasal haklarını saklı tuttuklarını söyledi.