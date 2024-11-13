Yaban hayatının son sığınağı konumunda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı, genç bisikletçileri ağırladı.

Türkiye’de bulunan 18 bitki türüne ve çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, koylarıyla da dikkat çekerken, Doğa Turizmi Etkinlikleri kapsamında genç bisikletçileri ağırladı. Her yıl ziyaretçi akınına uğrayan ve yerli, yabancı turistlerin de rotalarında yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı’na aileleriyle gelen genç bisikletçiler hem doğa ile iç içe bir gün geçirdi hem de çevreyi korumanın önemini anladı. Milli Park’taki doğa turizminin artırılması hedefiyle de gerçekleştirilen etkinlikte yaban hayatının son sığınağı konumundaki alanların önemine dikkat çekildi. Çam ağaçlarının arasından deniz manzaralı yollarda pedal çeviren genç bisiklet tutkunlarında ise farkındalık oluşturuldu.

Konu ile ilgili Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda "Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ’Doğa Turizmi Etkinlikleri’ kapsamında, Milli Parkımızda genç bisiklet tutkunlarını misafir ettik" ifadeleri yer aldı.