Aydın’da sahaya inen ‘koruyucu kartal’ mikro İHA’lar, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda orman yangınlarına karşı görev yapıyor. Yapılan denetimlerde termal sıcaklık yer yer 60 dereceleri görürken, vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarıldı.

Aydın’da Dilek Yarımadası Milli Parkı başta olmak üzere il genelindeki ormanların yangınlara karşı korunması amacıyla önleyici tedbirler alındı. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ise birçok canlı türüne ve dünyada sadece Türkiye’de bulunan 18 bitki türüne ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda yangın nöbetine devam ediyor. Yangın tedbirleri çerçevesinde koruyucu kartallar iş başına geçerken, termal kameralı mikro İHA’lar yapılan denetimlerde adeta kuş uçurtmuyor. Jandarma ve itfaiye ile koordineli gerçekleştirilen faaliyette havalanan mikro İHA’lar, sık ormanlık alanlarda keşif ve arazi taraması gerçekleştiriyor. Özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu İçmeler, Aydınlık ve Karasu koyları ile Kalamaki Plajı ve Kavaklıburun bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde plaj giriş çıkışı ve ormanlık bölgelerde termal tarama yapılıyor. Gerçekleştirilen taramalarda termal sıcaklıklar yer yer 60 dereceleri görürken, yüksek sıcaklık değerinin tespit edildiği bölgeler sevk edilen ekipler tarafından kontrol ediliyor. Aynı zamanda ekipler, dron marifetiyle milli parkın koylarında bulunan vatandaşları da orman yangınlarına karşı duyarlı ve dikkatli olmaya çağırdı.

Milli parkın adeta koruyucu kartalları olan mikro İHA’lar ormanları havadan korurken, 24 saat esasıyla korunan alanda yangın çıkarma riski oluşturan cam ve pet şişe gibi materyaller de toplanıyor.