Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nı, ’2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’nın ilk adımı’ olarak gördüklerini söyledi.

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 18-23 Şubat tarihleri arasında Samsun’daki İlkadım Okçuluk Salonu’nda yapılacak. Bu kapsamda şehre gelen Türkiye Okçuluk Milli Takımı, çalışmalarını ve son antrenmanlarını Teknik Direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde sürdürüyor. Ergin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, bu turnuvayı 2028 Olimpiyatları’nın ilk adımı olarak gördüklerini ifade etti.

"Samsun ve ülkemize güzel anlar yaşatacağız"

Samsun’u ve İlkadım Salonu’nu çok iyi bildiklerini, şampiyonanın burada yapılacak olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Yusuf Göktuğ Ergin, "Evimizde düzenleyeceğimiz 2025 Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası’na Samsun’da hazırlanıyor olmak bizim için büyük bir konfor. Çünkü sporcularımız kendi illerinden buraya çok kolaylıkla ulaştı ve bildiğimiz ortamda, tanıdığımız bir yerde ulusal yarışmalarımızın büyük birçoğunu gerçekleştirdiğimiz salonda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yarışmaya çok az bir süre kaldı. Sporcularımızın son performans kontrollerini sağlıyoruz. Umarım ki Samsun ve ülkemize güzel anlar yaşatacağız" dedi.

"Los Angeles Olimpiyatları’nın ilk adımını Samsun’dan atacağız"

Los Angeles’e giden yolda ilk adımı Samsun’dan attıklarının altını çizen Ergin, "Bu şampiyonanın olimpiyatla bağlantılı olmasını söylemek zor. Ancak bizim için sporcularımızın kariyer ve performansları için çok önemli. Federasyonumuzun devam eden başarı çıtasını yukarıya doğru taşımak açısından da çok önemli. Bizim için hedef yarışmalarımızdan birisi bu Avrupa Salon Şampiyonası. Ayrıca 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için de başlangıç olarak görüyoruz. O yüzden de Samsun’da İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde bu başlangıcı yapmak ayrıca önemli. Direkt olimpiyatları etki edecek bir sonuç elde etmeyecek olsak da bizim için adı Avrupa Şampiyonası olan bir yarışmada İstiklal Marşı’mızı olduğunca fazla dinelmek en büyük hedeftir" diye konuştu.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’un da yer aldığı Okçuluk Milli Takımı, 23 Şubat’a kadar sürecek turnuvada madalya mücadelesi verecek.